Ипотеку на строительство частных домов начнут выдавать в 2021 году

Зампред правительства РФ Марат Хуснуллин заявил, что в 2021 году начнут выдавать ипотеку на индивидуальное жилищное строительство, пишет РИА Новости.

«Поговорили с Центральным банком, Сбербанком, с Грефом лично <…>, провели ряд встреч и договорились все-таки в этом году выпустить такой ипотечный продукт. Наверное, он будет чуть подороже, чем обычный. <…> Мы в этом году пробно отработаем и надеемся, что на банковском рынке появится продукт, который позволит каждому владельцу дома взять кредит и построить или реконструировать существующий дом», – рассказал зампред.

Он также отметил, что финансирование этой программы «будет измеряться в десятках миллиардов». Точные цифры пока не сообщаются.