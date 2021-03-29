Президент заявил, что публичность прививок других политиков не означает, что он должен делать так же. Владимир Путин объяснил, что не стал делать прививку от коронавируса публично, в присутствии СМИ, так как не хотел «обезьянничать». Об этом он заявил в программе «Москва. Кремль. Путин», сообщает ТАСС.
«Мы разве что с вами должны обезьянничать, что ли, обязательно делать так, [как] кто-то где-то делает?» – спросил президент.
Путин привился 23 марта, какой именно вакциной – не сообщается.
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Путин объяснил отказ прививаться публично нежеланием «обезьянничать»
Президент заявил, что публичность прививок других политиков не означает, что он должен делать так же. Владимир Путин объяснил, что не стал делать прививку от коронавируса публично, в присутствии СМИ, так как не хотел «обезьянничать». Об этом он заявил в программе «Москва. Кремль. Путин», сообщает ТАСС.
/ Сибирское Информационное Агентство /
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