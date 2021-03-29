Авангард улучшил позиции по эффективности и рентабельности

Авангард занял 5 место среди самых эффективных и 7 место среди самых рентабельных российских банков по итогам 2020 года согласно рейтингу газеты «КоммерсантЪ». Эксперты проанализировали показатели 100 крупнейших банков России по объему активов.

Авангард ежегодно входит в десятку лидеров. По сравнению с прошлым годом банк улучшил свои позиции на 3 ступени в рейтинге по рентабельности и сохранил достойное место по эффективности.

Несмотря на трудности, с которыми столкнулась экономика в 2020 году, Авангард укрепил надежное положение на финансовом рынке. Банк одним из первых предложил меры поддержки, которые помогли не только удержать действующих корпоративных клиентов, но и привлечь на обслуживание более 17 тысяч новых.