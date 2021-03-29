МГУ и ВТБ возрождают школу финансовой математики

Состоялось первое заседание наблюдательного совета фонда содействия развитию науки «Институт „Вега“», где Виктор Садовничий и Андрей Костин утвердили стратегию развития фонда и финансовый план на 2021 год.

Фонд будет способствовать удовлетворению потребности государства в человеческом капитале в условиях новой экономической реальности, а также снижению оттока высококвалифицированных специалистов из России за рубеж и созданию образовательных программ, отвечающих международным стандартам и требованиям рынка.

Образовательная программа «Института „Вега“» рассчитана на студентов трёх факультетов МГУ им. М.В. Ломоносова: механико-математического, вычислительной математики и кибернетики, Московской школы экономики.

Наблюдательный совет фонда возглавляют ректор МГУ им. М.В. Ломоносова, академик РАН — Виктор Садовничий и Президент — Председатель Правления Банка ВТБ (ПАО) — Андрей Костин.

«Мы поставили перед собой очень амбициозную и вместе с тем крайне актуальную задачу — запустить такой проект, который в обозримом будущем — в течение буквально нескольких лет — поможет сегодняшним студентам и аспирантам успешно интегрироваться в международную академическую среду. Наука интернациональна, и мы хотим, чтобы наши математики были максимально включены в международное сообщество, но при этом оставались жить и работать в России. Для этого необходима комфортная среда, конкурентные стипендии на этапе обучений и зарплаты в будущем, доступ к новейшим разработкам и самым современным методикам. Также для нас очень важно дать человеку выбор: оставаться в науке или продолжить свой путь в индустрии, и при этом мы готовы поддержать любой из вариантов. Наш проект предполагает многоуровневую работу: привлечение признанных мировых специалистов для чтения лекций и проведений семинаров, а также организация исследовательских групп и лабораторий, что поможет сформировать такую среду, в которой будет возможно быстрое и качественное развитие нового поколения ученых и профессионалов рынка», — поделился планами ректор МГУ им. М.В. Ломоносова, академик РАН Виктор Садовничий.

«Мне очень близка идея о продолжении сильной математической традиции в России и продвижении школы финансовой математики в мировые лидеры. Когда подобный проект запускается в партнерстве с сильнейшими факультетами МГУ, то я уверен в успехе. Проекты „Института „Вега“ нацелены на создание комфортных условий, которые позволят сосредоточиться на развитии необходимых навыков и компетенций нашим будущим специалистам и в дальнейшем конкурировать с профессионалами международного уровня. Кроме того, фонд сфокусируется на организации конференций и семинаров по повышению квалификации для профессионалов рынка и на реализации теоретических исследований, которые имеют прикладной характер и помогают решать самые актуальные задачи индустрии», — заявил Президент — Председатель Правления Банка ВТБ (ПАО) Андрей Костин.

Членами наблюдательного совета также являются директор Московской школы экономики МГУ им. М.В. Ломоносова, академик РАН Александр Некипелов, декан механико-математического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, член-корреспондент РАН Андрей Шафаревич, декан факультета ВМК МГУ им. М.В. Ломоносова, академик РАН Игорь Соколов, проректор МГУ им. М.В. Ломоносова Николай Семин, генеральный директор АО «ВТБ Капитал» Алексей Яковицкий, руководитель кредитного департамента, старший вице-президент банка ВТБ Виталий Бузоверя, руководитель департамента координации и анализа бизнеса, старший вице-президент банка ВТБ Елена Колесник, руководитель департамента инвестиционных продуктов, старший вице-президент банка ВТБ Алексей Иванов.

В планах фонда на 2021 год проведение в апреле первой весенней школы для студентов в Сочи «Черноморская школа по новейшим достижениям в финансовой математике» совместно с АНО ВО «Университетом „Сириус“», а в августе — ежегодной летней школы по финансовой математике для студентов, а также подготовка циклов лекций для обучающихся различной тематики, в том числе модели динамики финансового рынка, теория стохастического оптимального управления, блокчейн и криптовалюты, а также вероятно-статистические методы в машинном обучении. Также студенты получат возможность пройти стажировку в компаниях Группы ВТБ.

Справка

Поддержка фонда содействия развитию науки «Институт “Вега”» осуществляется в рамках общебанковской программы «Образованная страна». «Институт “Вега”» получил свое название в честь самой яркой звезды в созвездии Лиры.