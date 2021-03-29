ВТБ и «Сколково» анонсировали программу конференции Data Fusion

Группа ВТБ и Фонд «Сколково» анонсировали программу международной онлайн-конференции Data Fusion, посвященной перспективному подходу к работе с Big Data и технологиями искусственного интеллекта. Мероприятие состоится онлайн 30-31 марта. Бесплатная регистрация на мероприятие доступна по ссылке: data-fusion.ru

Data Fusion — формат работы с большими данными, при котором для анализа используются объединенные данные из нескольких источников. Первый день конференции посвящен применению этого подхода в бизнесе. Среди тем, которые будут обсуждать участники:

тренд Data Fusion в работе с клиентами;

правовое регулирование в сфере объединения данных;

как «фабрика ИИ» поможет удовлетворить лавинообразный рост аппетита бизнеса к практическому применению искусственного интеллекта;

возможности слияния офлайн и онлайн данных;

стратегия развития рынка больших данных в России и другие.

Второй день посвящен научным исследованиям метода и докладам data science специалистов. Среди его тем:

развитие нейростевых алгоритмов;

возможность обезличивания данных без потери информативности;

графовая аналитика;

временные ряды в экономике;

классификация данных и рекомендательные системы;

будущее образования в области data science и другие.

У участников конференции будет возможность послушать ведущих исследователей: Руслана Салахутдинова (Университета Карнеги Меллона, США, ex- Apple Inc), Дмитрия Ветрова (ФКН ВШЭ, Bayes Group), Константина Воронцова (РАН, МФТИ), Андрея Райгородского (ФПМИ, МФТИ), Евгения Бурнаева (Сколтех) и других ученых, а также экспертов-практиков в области data science и искусственного интеллекта из российских и международных компаний, втч из Facebook, Huawei, Gartner, Microsoft, ВТБ, Ростелеком, Яндекс, Mail.Ru Group, Tele2, Ozon, «Лаборатории Касперского» Мегафон, МТС и других.

«Сегодня практически любая компания использует Big Data для повышения эффективности бизнес-процессов. Современные реалии, такие как пандемия, цифровизация и развитие технологий дали мощный импульс к новому формату работы с данными — Data Fusion. Мы постарались сформировать программу конференции таким образом, чтобы мероприятие послужило не только эффективной площадкой для дискуссии data science специалистов, но и дало импульс для для генерации новых бизнес-идей», — отметил Максим Коновалихин, руководитель департамента анализа данных и моделирования — старший вице-президент, ВТБ.

«На конференции Data Fusion мы будем говорить о качественно новом уровне межотраслевых данных и новых подходах к их монетизации. Нам представляется, что именно в рамках концепции синергии информации достигается максимальный экономический эффект, поскольку компании могут оценить бизнес-процессы через призму накопленного опыта всего рынка. И надеемся, что в ходе дискуссий на площадке конференции будут сгенерированы идеи, которые позволят вывести бизнес на более высокий уровень развития», — сказал Константин Паршин, вице-президент, исполнительный директор кластера информационных технологий фонда «Сколково».

С полной программой конференции можно ознакомиться по ссылке: https://data-fuion.ru/conference/

Также в рамках конференции будут объявлены итоги соревнования по анализу данных Data Fusion Contest, призовой фонд которого составил 2 млн рублей.