Альфа-Банк запустил отслеживание валютных платежей для экспортеров

Альфа-Банк первым в России запустил отслеживание международных валютных платежей для экспортеров. Эта возможность доступна в Интернет-банке для бизнеса, в разделе «Валютные операции».

Все просто и удобно. Две кнопки дают полную картину движения валютных средств в реальном времени:

«Ожидаемые платежи» уже отправлены из зарубежного банка, но еще не зачислены на счет в Альфа-Банке. А наши клиенты их уже видят. Перед глазами не только стандартная информация о платеже, но и ожидаемая дата прихода средств.

В «уведомлениях» показан полный маршрут платежа. И размер всех комиссий, удержанных банками-корреспондентами.

Сервис разработан в партнерстве со SWIFT. Альфа-Банк внедрил его первым в России. В пилотной группе участвовали более 20 крупнейших международных банков.

«Альфа-Банк постоянно отслеживает лучшие практики для ВЭД по всему миру и собирает обратную связь от клиентов и партнеров. Так мы создаем новые прорывные сервисы. Удобное отслеживание валютных платежей — это то, чего давно ждали наши клиенты-экспортеры. Сервис имеет практическую ценность: клиент сразу же видит все предстоящие платежи и может оптимизировать свои бизнес-процессы, например, отгрузки и работу с контрагентами, программы лояльности для конечных потребителей», — прокомментировал руководитель направления ВЭД Альфа-Банка Алексей Каримов.