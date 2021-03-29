За год продажи индивидуальных пенсионных планов в цифровых каналах Сбера выросли в пять раз

Год назад, в марте 2020 года, у клиентов СберНПФ появилась возможность оформить индивидуальный пенсионный план (ИПП) в мобильном приложении СберБанк Онлайн. В результате пенсионный продукт стал ещё проще и удобнее в использовании, а его продажи в цифровых каналах выросли в пять раз (раньше дистанционно его можно было приобрести только на сайте НПФ Сбербанка).

Благодаря интуитивно понятному интерфейсу заключение договоров в СберБанк Онлайн занимает не более трёх минут. В приложении можно пополнять свой пенсионный счёт, подключать автоплатёж, отслеживать сумму накоплений и начисляемый инвестиционный доход.

За прошедший год в СберБанк Онлайн ИПП оформили 17 тысяч клиентов, вложив в него 241,5 млн рублей. Средний первоначальный чек по продукту составил 7800 рублей. Почти 40% клиентов подключили автоплатёж, что помогает им откладывать на пенсию регулярно (как правило — ежемесячно).

Александр Зарецкий, генеральный директор НПФ Сбербанка:

– Всё больше россиян понимают, что начинать копить на своё будущее нужно как можно раньше. Тем более что формировать накопления можно в комфортном режиме в СберБанк Онлайн. Доля людей 25–34 лет, оформивших ИПП в мобильном приложении, сегодня составляет треть от общего числа — а ещё год назад их было в три раза меньше. Так что клиенты стремятся откладывать на пенсию уже в молодом возрасте, и цифровизация этому способствует.

5 преимуществ ИПП от СберНПФ: