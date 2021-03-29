Дальневосточный банк – в ТОП-15 региональных банков России

Дальневосточный банк занял 14-е место в рейтинге региональных банков России по версии сервиса Brobank.ru на начало 2021 года. Для составления рейтинга оценивались, в частности, объемы активов и депозитов частных клиентов, кредитный портфель и привлеченные средства клиентов — юридических лиц. На основе этих данных были определены 173 крупнейшие структуры, головной офис которых находится вне Москвы и число субъектов присутствия не превышает 20 регионов.

Дальневосточный банк, основанный 20 ноября 1990 года — универсальный банк, занимающий ведущие позиции на финансовом рынке Дальнего Востока и Восточной Сибири. Так, по ряду ключевых показателей, Дальневосточный банк входит в ТОП-100 банков по версии национального рейтингового агентства «Эксперт РА», а его филиальная сеть насчитывает более 30 офисов в Приморском, Хабаровском, Камчатском, Красноярском краях, Иркутской, Сахалинской, Амурской и Еврейской автономной областях, республиках Хакасия и Бурятия.