Примсоцбанк вошёл в рейтинг самых надёжных банков России по версии Forbes

Примсоцбанк занял 43 место в ТОП-100 самых надёжных банков России по версии Forbes.



При составлении рейтинга Forbes учитывал данные международных (S&P, Moody s, Fitch) и российских (АКРА, "Эксперт РА", НКР) рейтинговых агентств.

Как поясняет Forbes, «рейтинг одного из агентств – самый простой способ оценить надежность банка. При возникновении проблем и последующем снижении рейтинга банки часто разрывают контракты с агентствами. Отсутствие рейтинга не означает, что у банка проблемы, но наличие высокого рейтинга можно считать определенной гарантией надежности».

Для справки: ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» – российский универсальный банк один из лидеров банковской сферы Дальнего Востока (основан 4 марта 1994 г., Генеральная лицензия Банка России № 2733). Головной офис банка расположен в городе Владивосток. Региональная сеть Примсоцбанка насчитывает 66 офисов в 40 населенных пунктах России, в том числе в Приморском, Хабаровском, Камчатском краях, Омской, Челябинской, Иркутской, Свердловской, Амурской областях, Москве и Санкт-Петербурге, Еврейской автономной области.