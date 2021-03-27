В эти выходные Примсоцбанк присоединится к международной акции «Час Земли»

Примсоцбанк присоединится к международной акции «Час Земли», сообщает пресс-служба банка.



27 марта, в 20:30 банк на час отключит вывеску на фасаде крупнейшего торгово-выставочного комплекса Приморья – Калина Молл. Отметим, также в ТВК Калина Молл будет приглушен уровень освещения в местах общего пользования и уровень освещения вывесок и иллюминации на всём фасаде.



Для справки: Час Земли - ежегодное международное событие, проводимое Всемирным фондом дикой природы (WWF). Проводится в последнюю или предпоследнюю субботу марта и призывает всех — частных лиц, организации, школы, муниципальные образования, коммерческие учреждения — выключить свет на один час, чтобы стимулировать интерес к проблеме изменения климата, светового загрязнения и другим экологическим темам. В России акция проводится с 2009 года.