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Примсоцбанк приглашает на вебинар по изменениям в валютном законодательстве

ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» приглашает руководителей компаний, и финансовых директоров на онлайн-семинар «Изменения в валютном законодательстве 2020-2021 годах. Инструменты снижения рисков в международных расчетах».

Мероприятие пройдёт 06 апреля в 16:00 по времени Владивостока на платформе Webinar. В качестве спикера выступит начальник управления международных и межбанковских операций ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк», эксперт в области валютного контроля с 2007 года Елена Михайлюкова.

Специалист банка расскажет о:

  • Изменениях в валютном законодательстве в 2020 г.- 2021 г.
  • Трансформации валютного контроля в 2021 г.
  • Инкассо как инструменте снижения рисков в международных расчетах.

Продолжительность мероприятия – 1 час. Участие в онлайн-семинаре бесплатное.

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Зарегистрироваться на вебинар можно по ссылке. Вопросы по участию можно задать по телефону: 8-800-350-42-02.

Для справки: ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» – российский универсальный банк один из лидеров банковской сферы Дальнего Востока (основан 4 марта 1994 г., Генеральная лицензия Банка России № 2733). Головной офис банка расположен в городе Владивосток. Региональная сеть Примсоцбанка насчитывает 66 офисов в 40 населенных пунктах России, в том числе в Приморском, Хабаровском, Камчатском краях, Омской, Челябинской, Иркутской, Свердловской, Амурской областях, Москве и Санкт-Петербурге, Еврейской автономной области. *Webinar - система для проведения веб-конференций, вебинаров, презентаций.

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