ПСБ обсудил диверсификацию ОПК с частным бизнесом и предприятиями сектора в рамках форума-выставки «ГОСЗАКАЗ»

ПСБ, руководители крупных российских предприятий ОПК, гражданской промышленности и представители государственных структур обсудили инструменты поддержки реализации проектов диверсификации, планы по вовлечению предприятий ОПК в национальные приоритеты развития государства, рассмотрели практические кейсы по переходу на выпуск гражданской продукции. Дискуссию организовал ПСБ в рамках XVI Всероссийского форума-выставки «ГОСЗАКАЗ».



«Реализация проектов диверсификации с использованием мер господдержки и с участием ПСБ в роли интегратора взаимодействия всех участников – позитивный сценарий повышения экономической эффективности предприятий ОПК. Мы ведем постоянный диалог с участниками рынка, помогаем оборонным компаниям взаимодействовать как с государственными органами и институтами развития, так и с отраслевыми компаниями гражданского сегмента. Сегодня мы на конкретных примерах рассмотрели проблемы, с которыми сталкиваются представители частного бизнеса, участвуя в проектах диверсификации. По итогам сформируем ряд инициатив, которые будут стимулировать компании к развитию гражданского направления», — отметил Антон Дроздов, руководитель блока диверсификации, импортозамещения и проектного финансирования ПСБ.



Объем выпуска высокотехнологичной гражданской продукции предприятиями ОПК должен быть увеличен до 50% к 2030 г. Все эксперты круглого стола сошлись во мнении, что только при качественном взаимодействии предприятий ОПК и частного бизнеса эти задачи выполнимы. ПСБ как опорный кредитно-финансовый институт для сектора ОПК продолжит выступать центром компетенции при взаимодействии со всеми участниками рынка.