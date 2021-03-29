ПСБ получил награду Russian Intranet Awards в номинации «Интранет-команда». Жюри оценило концепцию внутреннего портала «Ньютон», ее воплощение, работу команды по созданию портала, вовлечению сотрудников в проект и преодоление сложностей на этом пути.

Команда ПСБ, состоящая из сотрудников внутренних коммуникаций и IT, полностью перезапустила интранет: сделала редизайн и ребрендинг, объединила разные функции на единой платформе. Новый интранет «Ньютон» стал полноценным внутренним медиа с активными сообществами, группами и кросс-функциональными командами. На «Ньютоне» сотрудникам доступны таск-менеджер, базы знаний, личные дашборды, в ближайших планах — сервисы заявок, процесс адаптации, система управления KPI.

"ПСБ – один из крупнейших банков страны, у нас работает порядка 16 тысяч человек, и в условиях массовой «удаленки» и нехватки живого общения люди особенно нуждаются в поддержании командного духа. Единый источник структурированной информации и активная коммуникация сплачивают коллектив, к этому мы стремились при создании внутреннего портала «Ньютон». Здесь сотрудники узнают новости банка, находят информацию по внутренним процессам, общаются с единомышленниками, получают кадровые услуги. Ресурс стал своевременным и удобным инструментом, и высокая оценка авторитетного жюри -- результат слаженной работы наших HR- и ИТ-команд", - комментирует Елена Литвинова, директор департамента персонала ПСБ.



Справка:

Заявки на Russian Intranet Awards 2021 оценивали 8 членов жюри из Австралии, Великобритании, Дании, Италии, Нидерланд и России. В состав жюри вошли интранет-эксперты с мировым именем, консультанты с более чем 10-летним опытом, победители международных интранет-премий и их основатели. В лонг-лист Russian Intranet Awards вошли 15 проектов банков, ИТ-компаний, телекоммуникаций, ритейла, FMCG, государственных органов. Все проекты, поданные на конкурс, проходили двухэтапную оценку. Их оценивали по 10-бальной шкале в каждом из 6 критериев: концепция, реализация, результаты, продвижение, командная работа и лидерство.