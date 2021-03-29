Реалист Банк принят участие в форуме FinNext-2021

На IX Ежегодном форуме финансовых инноваций FinNext-2021 состоялась стратегическая дискуссия, в ходе которой представители Банка России, Ассоциации ФинТех и топ-менеджеры ведущих банков обсудили драйверы развития финансовых услуг в 2021-2022 гг., перспективы развития цифрового рубля, эволюцию СБП, новые финансовые инструменты, новые направления монетизации через API, использование биометрического эквайринга и ряд других актуальных тем.

В рамках деловой программы мероприятия также прошли круглые столы по вопросам оптимизации работы технологических команд в удаленном режиме, ускорения запуска новых цифровых продуктов с помощью технологического партнерства с облачным провайдером, применения JTBD для переосмысления ценности отчета по проверке контрагентов.

Начальник Управления финансового мониторинга Реалист Банка М.В.Каратаев, который представлял банк на форуме, отмечает: «FinNext – одно из важнейших отраслевых мероприятий, проходящих в России. В этом году оно посвящено направлениям развития финансовой сферы в контексте приспособления к новым реалиям. Было очень интересно познакомиться с передовыми идеями, почерпнуть полезную информацию, обменяться мнениями с коллегами. Мы, безусловно, постараемся использовать этот ценный опыт для дальнейшего совершенствования работы Реалист Банка».

Организаторами события выступили издательский дом «Регламент» и портал о будущем финансовых услуг FutureBanking.ru