РСХБ запускает онлайн витрину товаров для владельцев личных подсобных хозяйств

Российские предприниматели, развивающие личные подсобные хозяйства, получили возможность быстрее продать свою продукцию, купить технику или сдать в аренду земельный участок через сервис бесплатных объявлений Россельхозбанка.

Камчатские огурцы, ингушский мед, мясо кролика из Подмосковья, саженцы яблони из Бурятии и б/у сельхозтехника – это неполный список того, что сейчас продают пользователи онлайн витрины товаров для владельцев ЛПХ Россельхозбанка. Новый сервис запущен в рамках экосистемы РСХБ Свое Фермерство в конце марта и позволяет создавать частные объявления физическим лицам, развивающими личные подсобные хозяйства.

Для публикации объявлений пользователям необходимо пройти регистрацию на портале Свое Фермерство по электронной почте или номеру телефона, добавить фотографии товара и заполнить его карточку. Объявления на доске группируются по 12 категориям – готовый бизнес, готовая продукция, животные, земля сельхозназначения, изоляты/концентраты/текстураты, корма, оборудование, семена, средства защиты растений, техника, удобрения, услуги. На доске также можно оставлять запросы о покупках – в разделе «куплю».

Клиенты на текущий момент смогут связаться с продавцом по номеру телефона, через мессенджеры или адресу электронной почты, указанным в объявлении. РХСБ рассматривает возможность создания чата для общения продавца и покупателя в десктопной версии, а в перспективе – разработку мобильного приложения с онлайн витриной товаров для владельцев ЛПХ, рассказала заместитель директора центра развития финансовых технологий Россельхозбанка Любовь Любаева.

Идею создания сервиса онлайн витрины товаров для владельцев ЛПХ РСХБ, по ее словам, подсказали сами предприниматели.

«Мы вместе с владельцами личных подсобных хозяйств обсуждали функционал нашей экосистемы Свое Фермерство и выяснили существование большого спроса на этот сервис», - сообщила Любовь Любаева.

Запустив онлайн витрину товаров для владельцев ЛПХ, РСХБ создал сервис для самой большой по численности категории предпринимателей, занятых в сельском хозяйстве, которая исчисляется миллионами людей, отмечает Любовь Любаева. Согласно результатам Всероссийской сельскохозяйственной переписи, проведенной в 2016 году, в России насчитывалось 23,496 млн личных подсобных и других индивидуальных хозяйств граждан. Онлайн витрина товаров для владельцев ЛПХ РСХБ поможет предпринимателям в решении повседневных задач, таких как сбыт готовой продукции, покупка техники «с пробегом» или аренда земельного участка для запуска нового бизнеса, полагает Любовь Любаева. Она рассчитывает, что сервис будет востребован у всех пользователей, которых интересует АПК.

Для аграриев, представляющих средний и малый бизнес, Россельхозбанк с 2020 года развивает маркетплейс продуктов питания Свое Родное, маркетплейсы сельхозтехники и семян, а также предлагает фермерам услуги телеветеринарии, банковские сервисы, услуги ВЭД на базе платформы Свое Фермерство. Эти сервисы вместе с цифровой платформой недвижимости Свое Жилье, образуют цифровую экосистему РСХБ Свое.