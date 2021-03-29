Губернатор о ТОСЭР в Шелехове: Ждем решения

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев на встрече с министром экономического развития РФ Максимом Решетниковым обсудил вопрос создания ТОСЭР в Шелехове. Глава региона считает, что надо оставлять ТОСЭРы именно в моногородах.

– Рад был услышать, что Максим Геннадьевич разделяет мою позицию по территориям социально-экономического развития. Нам важно создать ТОСЭР в Шелехове, – отметил Игорь Кобзев на своей странице в Инстаграм. – В городе складывается не самая благополучная ситуация по оттоку населения, в прошлом году вырос уровень безработицы. При этом есть все условия для запуска новых предприятий – кадры, свободные промплощадки, электрические мощности. Заявка о создании ТОСЭР уже направлена в минэкономразвития страны, проведены все переговоры. Ждём решения.

Кроме того, на встрече с главой минэкономразвитя обсуждался вопрос социальных контрактов. Было принято решение, что контракты в части индивидуального предпринимательства будут проводить через центр "Мой бизнес", специалисты которого помогут в методическом сопровождении тех, кто хочет полученные деньги пустить на создание своего дела.