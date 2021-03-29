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ФАС оштрафовала экс-министра здравоохранения Иркутской области

Иркутское УФАС привлекло к административной ответственности экс-министра здравоохранения Иркутской области Наталью Ледяеву. По мнению антимонопольщиков, она совершила правонарушения при заключении контракта на поставку аппаратов ИВЛ.

–  Антимонопольный орган пришел к выводу, поскольку срок поставки составляет 150 дней, что избранный способ закупки не согласован с принципами, установленными в 44 ФЗ, и заказчик имел возможность провести конкурентные процедуры, – говорится в официальном сообщении. 

За выявленное нарушение назначен штраф 50 тысяч рублей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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