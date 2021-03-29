Бурятии выделили 14 млрд рублей на строительство очистных сооружений

Правительство России выделит Бурятии 14 млрд рублей на строительство и реконструкцию 21 очистного сооружения. Соответствующее поручение от 24 марта 2021 года подписал Президент РФ Владимир Путин.

– До 2024 года мы должны построить (реконструировать) очистные сооружения, соответствующие всем современным требованиям и обеспечивающим полную очистку стоков, в итоге попадающих в Байкал, – отметил глава Бурятии Алексей Цыденов.

Всего в перечень объектов, подлежащих реконструкции или строительству, вошло 21 очистное сооружение. Строительство объекта в поселке Выдрино Кабанского района предложено реализовать в 2021 году за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации.

Очистные сооружения в Улан-Удэ и Северобайкальске планируется реконструировать в течение 2023 года за счет средств федерального проекта «Сохранение озера Байкал» национального проекта «Экология». В этом же году из средств Госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» будет реконструировано 8 объектов в поселках Янчукан, Ангоя, Кичера, Усть-Баргузин, Наушки, Селенгинск, селах Гусиное Озеро и Баргузин.

Еще 10 очистных сооружений в селах Танхой, Тапхар, Исток, Иволгинск, Сухая, Бичура, поселках Татаурово, Новый Уоян, Каменск и на станции Таловка будут реконструированы в 2024 – 2025 годах с учетом готовности Госпрограммы.