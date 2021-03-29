Три района Приангарья получат оборудование для создания малых спортивных площадок

Министерство спорта Иркутской области определило победителей рейтингового отбора для передачи спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок. Это мероприятие реализуется в регионе в рамках проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография». Об этом сообщил заместитель министра спорта области Павел Богатырёв.

– В этом году от муниципальных образований области поступило семь заявок, из них шесть соответствовали всем требованиям и были допущены к рейтинговому отбору. По итогам конкурса спортивно-технологическое оборудование для создания площадок будет передано Боханскому, Нижнеилимскому и Ольхонскому районам. Эти муниципальные образования в предыдущие годы такого оборудования не получали, - рассказал Павел Богатырёв.

Напомним, в рейтинговом отборе на передачу оборудования для создания малых спортивных площадок могли принимать участие только муниципальные районы. При этом территории должны были соответствовать следующим условиям: наличие прав на земельный участок; наличие в местном бюджете средств на проведение подготовительных работ; наличие центров тестирования по выполнению нормативов ГТО и другие.

Как отметил заместитель министра, для этих трёх площадок оборудование уже закуплено и поступило в Иркутскую область. В ближайшее время его передадут для дальнейшей установки муниципальным образованиям.

– Всего в этом году по области будет установлено десять малых спортивных площадок. В прошлом году комплекты оборудования для создания площадок были закуплены и переданы Чунскому, Казачинско-Ленскому, Шелеховскому, Усть-Удинскому, Качугскому, Усольскому и Жигаловскому районам, – пояснил Павел Богатырёв.