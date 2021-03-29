Участвуя в «акции против мошенников», ангарчанка потеряла 825 тыс. рублей

825 тысяч рублей потерял ангарчанка, когда незнакомцы, представившись сотрудниками одного из правоохранительных ведомств, предложили ей принять участие в акции «Антимошенник».

Как пояснила 60-летняя женщина, ранее она многократно слышала о различных мошенничествах, поэтому с готовностью приняла предложение позвонивших ей лжеправоохранителей «разоблачить» нечистых на руку банковских работников и стала выполнять инструкции «специалиста финансового отдела», на которого ее переключили.

Аферист предложил женщине поехать в банк и придумать правдоподобный предлог, чтобы объяснить настоящим сотрудникам банка для чего ей экстренно понадобилась крупная сумма, снять со счета «меченые деньги», а затем положить их на «безопасный счет».

Чтобы выполнить указания незнакомцев, женщине потребовалось несколько часов, так как класть деньги на счета нужно было суммами по 12-15 тысяч рублей. Чтобы компенсировать причиненные неудобства, мошенники пообещали в последующем вернуть ангарчанке всю сумму и доплатить 10% «за неудобства».

О том, что своими действиями ангарчанка перевела деньги своего накопительного счета реальным злоумышленникам, она поняла, только вернувшись домой.

В настоящее время по данному факту проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.