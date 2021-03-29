Начальник аналитического управления Банка ЗЕНИТ Владимир Евстифеев рассказал о курсе рубля, темпах инфляции и развитии экономики в эпоху антироссийской риторики. Обсуждение проходило в рамках онлайн-конференции «Российский рубль — рынки готовятся к самому худшему», организатором которой выстпил Finam.ru.

По мнению Владимира Евстифеева, рисков ослабления рубля сейчас больше, чем шансов на его укрепление. Это связано с санкционной риторикой США и ЕС. Ранее это давление компенсировалось интересом нерезидентов к рынку ОФЗ в условиях снижения размера ключевой ставки. Высокая доходность рынка рублевых облигаций позволяла рублю слабо реагировать на ухудшение внешнеполитической конъюнктуры. Сейчас у рубля нет таких опор для укрепления. В ближайшие два года цена за 1 доллар будет больше 60 рублей.

Большой блок вопросов был посвящен антироссийским санкциям. Санкционное давление — планомерный процесс внешнеполитической стратегии, поэтому возможны введения ограничений на ОФЗ. Последствия такого шага могут быть неприятными, но не критичными. При этом он отметил низкую вероятность отключения страны от SWIFT.