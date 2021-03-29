Новости

«Рисков ослабления рубля сейчас больше, чем шансов на его укрепление»

Начальник аналитического управления Банка ЗЕНИТ Владимир Евстифеев рассказал о курсе рубля, темпах инфляции и развитии экономики в эпоху антироссийской риторики. Обсуждение проходило в рамках онлайн-конференции «Российский рубль — рынки готовятся к самому худшему», организатором которой выстпил Finam.ru.

Читайте также:

Рубль расплачивается за геополитические риски. Прогноз курса доллара на 29 марта–2 апреля
29 марта 2021
Пять вопросов о хеджировании
25 марта 2021

По мнению Владимира Евстифеева, рисков ослабления рубля сейчас больше, чем шансов на его укрепление. Это связано с санкционной риторикой США и ЕС. Ранее это давление компенсировалось интересом нерезидентов к рынку ОФЗ в условиях снижения размера ключевой ставки. Высокая доходность рынка рублевых облигаций позволяла рублю слабо реагировать на ухудшение внешнеполитической конъюнктуры. Сейчас у рубля нет таких опор для укрепления. В ближайшие два года цена за 1 доллар будет больше 60 рублей.

Большой блок вопросов был посвящен антироссийским санкциям. Санкционное давление — планомерный процесс внешнеполитической стратегии, поэтому возможны введения ограничений на ОФЗ. Последствия такого шага могут быть неприятными, но не критичными. При этом он отметил низкую вероятность отключения страны от SWIFT.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал
Материалы сюжета "#доллар #валюта #евро Прогноз курса доллара. Прогноз курсов валют":
Все материалы сюжета (213)


Реклама на сайте

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании