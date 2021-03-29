Резкий рост цен на одежду и обувь может затянуть выход отрасли из кризиса

Рынок одежды и обуви характеризуется ярко выраженной сезонностью и привязкой к импорту. Мы ожидаем роста цен на одежду и обувь на уровне 20% в 2021 г., что приведет к снижению спроса и в результате отразится в снижении выручки, однако в долгосрочной перспективе ждем восстановления спроса в отрасли. От скорости индексации цен на рынке зависит возможность восстановления в 2022 г. к допандемийному уровню. Аналитики ПСБ просчитали 2 варианта развития событий:

– Одежда, обувь и аксессуары в России могут подорожать уже весной. Одна из причин — рост стоимости материалов: с начала этого года цена хлопка увеличилась на 30–35%, а синтетических материалов из нефтепродуктов – на 20%. Помимо этого, у продавцов выросли издержки на логистику и расходы на увеличение фонда оплаты труда. Также на удорожание одежды и обуви может повлиять сокращение импорта недорогих вещей из-за карантинных ограничений в год пандемии (за 9 месяцев 2020 г. минус 36% г/г по данным НРА), и из-за дефицита контейнеров в Китае, возникшего уже после отмены основных вирусных ограничений. В результате мы просчитали 2 варианта развития отрасли в зависимости от того, будет ли индексация резкая или плавная.

Мы ожидаем, что рост цен в совокупности со снижающейся платежеспособностью населения может привести к снижению спроса в 2021 году. Однако с учетом темпов вакцинации населения и постепенного ослабления ограничений ожидаем плавного восстановления отрасли в 2022 г. В случае нейтрального сценария, т.е. плавного повышения цен, мы ожидаем спад в отрасли на 7% в 2021 г. и рост на 31% в 2022 г., что позволит вернуться к уровням 2019 г. Однако при негативном сценарии, т.е. резкой индексации из-за удорожания составляющих, это может привести к оттоку клиентов и переориентации на более дешевые аналоги, что усилит спад на рынке одежды и обуви до 20%, а восстановление в 2022 г. не сможет достичь допандемийного уровня.