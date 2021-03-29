В Иркутском районе из-за паводка введен режим повышенной готовности

В Иркутском районе Иркутской области с 28 марта из-за паводка введен режим повышенной готовности. Постановление об этом подписал мэр Иркутского района Леонид Фролова. Решение было принято по результатам заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям, которое состоялось в субботу, 27 марта.

– Особо сложная ситуация в связи с паводком отмечается в семи муниципальных образованиях – Уриковском, Дзержинском, Оёкском, Карлукском, Мамонском, Голоустненском, Хомутовском. На этих территориях оказались подтоплены приусадебные участки и дома, – сообщил директор МКУ «Служба по вопросам ГО и ЧС Иркутского района» Олег Федотов.

Для устранения последствий подтоплений на территориях организованы чернение снега, расчистка водостоков, откачка воды с участков, для предотвращения розлива воды оборудованы дамбы.

Постановлением мэра предусмотрено круглосуточное дежурство специалистов на территориях, принятие исчерпывающих мер по ликвидации последствий паводка и обеспечению безопасности жителей, информирование жителей о действиях в условиях ЧС.

Кроме того, первому пожарно-спасательному отряду ГУ МЧС России по Иркутской области рекомендовано оказать содействие в предоставлении спецтехники, а филиалу «Иркутский» ОАО «Дорожная служба Иркутской области» провести работы по расчистке водопропускных труб, кюветов, канав, стоков.