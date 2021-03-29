В Иркутской области подвели итоги чемпионата по робототехнике

Чемпионат по робототехнике «LEGO-творчество» был инициирован центром цифрового и гуманитарного профиля «Точка роста», открывшимся в 2019 году в Бутырской средней школе в рамках национального проекта «Образование». Мероприятие проводилось при поддержке Института развития образования Иркутской области. В соревнованиях приняли участие 18 команд от центров «Точка роста», открывшихся на базе 14 школ Приангарья.

По мнению организаторов, такие мероприятия позволяют развивать интерес к робототехнике, выявлять индивидуальные творческие способности учащихся, развивать их логическое мышление и расширять общий кругозор. А для педагогов, которые реализуют образовательные программы на базе «Точек роста», это возможность увидеть результаты работы с детьми, ориентиры дальнейшего развития.

В номинации «LEGO-техника» определены сразу три победителя: команда средней школы № 48 г. Нижнеудинска, команда «Новаторы» Марковской средней общеобразовательной школы и команда из Нукутской средней школы. В номинации «Полезный прибор» еще одну победу одержала команда «Новаторы», а команда «Изобретатели» стала лучшей в номинации «Настольная игра из LEGO».

Организаторы планируют в следующем году расширить круг участников чемпионата, ведь в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в Иркутской области уже создано 102 центра «Точка роста», а в 2021 году появится еще 145. Это целая сеть центров, которые призваны обеспечить доступность освоения учащимися основных и дополнительных образовательных программ цифрового, естественно-научного, технического и гуманитарного профилей, обновление содержания и совершенствование методов обучения предметных областей «Технология», «Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности».