ФНС: В этом году налогообложению подлежат доходы процентов по вкладам свыше 42,5 тыс. рублей

В 2021 году ключевая ставка Центробанка - 4,25 процента. Таким образом, в этом году налогообложению подлежит сумма полученных процентов, превышающая 42,5 тыс. рублей = 4,25% х 1 млн рублей. Расчет дохода в виде процентов - совокупный за год по всем вкладам. Начиная с 1 января 2021 года с доходов, полученных в виде процентов по вкладам в банках, будет исчисляться налог. Налоговая база определяется налоговым органом как превышение суммы доходов в виде полученных налогоплательщиком процентов в рублях в банках на территории России, над суммой процентов, рассчитанной как произведение 1 млн рублей и ключевой ставки ЦБ РФ, действующей на первое число налогового периода (Федеральный закон от 01.04.2020 №102-ФЗ ст. 214.2 НК РФ ).

Сумма необлагаемых доходов может меняться, так как она будет зависеть от ключевой ставки Центробанка. Если в следующем году ставка будет меньше, например, 4%, то и необлагаемая сумма уменьшится до 40 тыс. рублей. При этом самим гражданам ничего считать не нужно, налоговая служба, получив сведения из банков, исчислит и предъявит налог к уплате по сроку 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом (первый раз - 01.12.2022).

Ежегодно не позднее 1 февраля банки представляют в налоговые органы информацию о выплаченных вкладчикам доходах в виде процентов. На основании полученных сведений будет начисляться налог по ставке 13 процентов. Сумма налога к уплате будет включена в налоговые уведомления, направляемые налогоплательщикам в рамках кампании по уплате имущественных налогов и НДФЛ, не взысканного налоговым агентом.

При расчете налоговой базы не учитываются доходы в виде процентов, полученных по вкладам (остаткам на счетах), процентная ставка по которым в течение всего налогового периода не превышает 1% годовых, а также по счетам эскроу.

Ранее (до 2021 года) доходы по вкладам подлежали налогообложению по налоговой ставке 35% в части превышение суммы начисленных процентов над суммой процентов (остаткам на счетах) исходя из ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, увеличенной на пять процентных пунктов.