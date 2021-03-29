В Иркутской области поддержат новые «Агростартапы»

Конкурсный отбор на право получения гранта на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства «Агростартап» проводит министерство сельского хозяйства региона. Срок подачи заявок – с 26 марта по 16 апреля 2021 года. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Иркутской области Илья Сумароков.

Мероприятие реализуется в рамках федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», входящего в состав национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

– Грант призван поддержать фермеров, зарегистрировавших крестьянское (фермерское) хозяйство в 2021 году и имеющих проект его развития. Средства гранта могут быть использованы на приобретение сельскохозяйственной техники. Максимальный размер одного гранта 2 миллиона рублей, – пояснил Илья Сумароков.

Министр отметил, что Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в ходе оглашения послания поставил перед региональным минсельхозом задачу поддерживать начинающих фермеров.

С подробными условиями участия в конкурсном отборе на право получения гранта «Агростартап», перечнем необходимых документов, методикой балльной оценки заявителей можно ознакомиться в разделе «Новые документы» официального сайта министерства сельского хозяйства Иркутской области: https://irkobl.ru/sites/agroline/Obnovlenie/

Напомним, гранты на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства «Агростартап» в Иркутской области впервые были предоставлены в декабре 2019 года. Тогда получателям стали 16 человек. В 2020 году средства получили ещё 17 фермеров.