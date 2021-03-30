Попали в зону. Центральная часть Иркутска стала санитарной территорией аэропорта

Бомбой замедленного действия стал для Иркутска приказ Росавиации № 421-п, в соответствии с которым на территории города установлена приаэродромная санитарная зона, где запрещено строительство жилья и социальных объектов. В её границы попадает более 50% площади областного центра и еще 12 муниципальных образований Иркутской области.

Гладко было на бумаге

«Полгорода придётся снести?», «Весь Октябрьский и Правобережный округа, а также часть левого берега Ангары нужно будет выселить?», «Иркутску подписали «смертный» приговор?» – чего только не пишут в соцсетях по поводу документа, который был принят на основании федерального закона № 315-ФЗ, утвержденного ещё в 2017 году.

Закон предписывал усовершенствовать порядок установления и использования приаэродромной территории (ПАТ) и санитарно-защитной зоны (СЗЗ), определив для этого семь подзон. Для каждой – свои правила, запреты и ограничения. В соответствии с законом в 2019 компания «ИЖИЦА» из Ижевска успешно выполнила «Комплексную работу по установлению границ приаэродромной территории и утверждению проекта решения об установлении приаэродромной территории Аэродрома г. Иркутск» (документ есть в открытом доступе). В документе даны подробные географические координаты всех зон, номера кадастровых кварталов и муниципальных образований, попадающих на территорию подзоны, приведены схемы.

В седьмую подзону было включено больше половины города – в основном, Октябрьский и Правобережный округа, а также муниципальные образования в Иркутском районе: Парфёновка, Малая Топка, Дзержинск, Пивовариха, Плишкино, п. Первомайский, Молодежный, Новая Разводная, Патроны, Новолисиха, Новогрудинина. Здесь, как предписывает СанПиН, из-за превышения уровня шумового и электромагнитного воздействий, а также концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе запрещается размещать жилую застройку, объекты образовательного и медицинского назначения, организаций отдыха детей и их оздоровления, работающих круглосуточно; зон для ведения дачного хозяйства и садоводства.

Именно по этому поводу в Иркутске сейчас и ломаются копья на разных площадках: от социальных сетей до депутатских слушаний.

Фото с сайта vs.favt.ru

«Город сейчас обездвижен»

Почему в 2019 году принятое решение о границах приаэродромной территории и санитарно-защитной зоны Иркутского аэропорта ни у кого не вызвало вопросов, а в марте 2021-го ситуация вдруг обрела формат катастрофы? Четкого ответа на этот вопрос ни у кого нет, но как считает депутат Думы Иркутска Максим Девочкин, проблема обозначилась после того, как в феврале этого года Росавиация поставила приаэродромную санитарную зону вокруг иркутского аэропорта на кадастр.

– Зоны сейчас отображаются на кадастровых картах в интернете, в связи с чем власть и обратила на это внимание, – прокомментировал SIA.RU Максим Девочкин. – А это означает, что на этой территории срываются все бюджетные программы, проекты по национальным программам, инвестиционные соглашения – в частности, в рамках того же развития застроенных территорий. У нас есть компания, которая по РЗТ расселяет дома в седьмой подзоне. Что застройщику дальше с этой территорией делать? Идти в суд с иском к администрации Иркутска о возмещении потерь и утерянной выгоды?

Невозможность строительства различных объектов в самых востребованных как у застройщиков, так и у горожан районах Иркутска экстренно обсудили в Думе Иркутска

- Сейчас город обездвижен. Мы готовим изменения в бюджет, уже запроектированы детские сады, школы, а реализовать эти планы не сможем. Сейчас требуется вмешательство всех уровней власти, заинтересованных лиц, чтобы изменить границы и уменьшить территорию строгих ограничений, – прокомментировал спикер городской Думы Евгений Стекачев.

Бить во все колокола

Ситуация, действительно, сложная но не безнадёжная. Во-первых, несмотря на то, что Росавиация поставила СЗЗ на кадастр, аналогичные действия ещё не произвёл Росреестр. Сколько времени может уйти у ведомства на эти технические действия, по словам заместителя генерального директора по корпоративному управлению и кадровой политике АО «Международный Аэропорт Иркутск» Петра Беликова, спрогнозировать сложно: это может быть неделя, а может - несколько месяцев. Поэтому действовать надо быстро.

Во-вторых, в Государственной Думе РФ сейчас обсуждаются поправки в 315-ФЗ, которые должны смягчить нормативы, определённые для седьмой подзоны по уровню шумового и электромагнитного воздействий, и концентрации загрязняющих веществ в воздухе.

– Аэропорт планирует в ближайшее время провести аукцион на выбор организации, которая разработает проект изменений границ приаэродромной зоны. Благодаря этому она может значительно уменьшиться, но участки, которые расположены близко к аэропорту, как, например, ИВВАИУ из нее все же не выйдут, – пояснил Петр Беликов.

Однако, по мнению Максима Девочкина, четыре месяца, которые Аэропорт определяет для внесения изменений в существующий проект, это весьма оптимистичный прогноз.

Максим Девочкин. Фото пресс-службы Думы г. Иркутска

– Думаю, что работа займет год-полтора. Тем временем кадастровая работа над зоной, захватывающей 56% Иркутска, уже идёт. Поэтому необходимо приложить все усилия к тому, чтобы приостановить её, пока не будут сформированы новые границы, а для этого –всеми возможными средствами привлекать внимание к этой проблеме, потому что чем активнее будет информационная повестка, тем активнее будет действовать власть, чтобы решить эту проблему. Шансы изменить ситуацию в нашу пользу есть, – сказал Максим Девочкин.

Губернатор на связи

Депутаты Иркутска уже обратились к своим коллегам из межфракционной группы «Байкал» в Госдуме РФ с предложением ускорить процесс формирования поправок в федеральный закон №135- ФЗ, и к губернатору Иркутской области с просьбой взять под контроль внесение изменений в границы седьмой подзоны. А заодно - по возможности ускорить работу над строительством нового аэропорта за пределами Иркутска.

Игорь Кобзев на своей странице в Инстаграм уже отреагировал на это обращение. Он в частности написал, что «проработает вопрос во время визита в Иркутскую область главы Росавиации Александра Васильевича Нерадько». Планируется, что он прилетит сюда 31 марта.

«Иркутск будет парализован в своем развитии»

Михаил Сигал. Фото из личного архива

Михаил Сигал, генеральный директор ГК «Восток Центр Иркутск»:

– Утверждение ограничений подобного масштаба на столь обширной территории приведет к крайне негативным последствиям. Не просто остановится строительство жилых домов, многоэтажных и индивидуальных, школ, детских садов, других объектов социальной инфраструктуры. Иркутск будет парализован в своем развитии. Речь идет о безусловном ущемлении прав не абстрактных жителей города, а конкретных людей, нас, иркутян. Аэропорт построен для людей, а не люди для аэропорта.

Сейчас нахожусь в командировке в Екатеринбурге, здесь подобная же ситуация, есть риск срыва Универсиады. Проблема имеет всероссийский масштаб. Думаю, разумность восторжествует, все стороны, убрав амбиции, примут взвешенное решение. А для нас, иркутян, это еще один повод решить вопрос с переносом аэропорта за черту города, на это время приостановив действие ограничений с седьмой приаэродромной зоной.

«Снизится объем строительства и ввода жилья, что приведет к дефициту на рынке недвижимости»

Екатерина Прядко. Фото А. Федорова

Екатерина Прядко, генеральный директор ООО СЗ «Гранд-Строй»:

– Первое, к чему может привести введение санитарной зоны аэропорта – это невозможность строительства на этой территории, особенно в подзоне 7, в которую, действительно, попадает большая часть города. Соответственно, у застройщиков будут срывы в реализации строительных проектов, они не смогут возводить жилые дома, продавать квартиры. Снизится объем строительства и ввода жилья, что приведет к дефициту на рынке недвижимости. Дефицит предложения, естественно, будет способствовать повышению цен. Квартиры в тех домах, которые продолжат строиться, будут расти в цене.

Что касается объектов компании «Гранд-Строй»: на ЖК «SunCity» разрешение на строительство было получено в 2019 году, соответственно, под новые требования эта площадка не попадает, мы спокойно достраиваем и сдаем эти дома. Наш новый проект – ЖК «Life» - не попадает в седьмую подзону, мы так же можем продолжать строительство.

«Вопрос просто не проработан»

Евгений Стекачев, председатель Думы Иркутска:

– Вопрос с переселением не стоит. Всё, что уже построено, остаётся, нельзя строить новое. Если сейчас школы переполнены и дети учатся там в три смены, то пусть так и учатся и получают негативное воздействие от самолётов. А вот построить новую школу, куда перейдут те же дети и будут получать знания в более комфортных условиях, – нельзя. И в этом смысле у документа Росавиации о границах санитарно-защитной зоны негативного воздействия от летательных аппаратов логики нет и говорит о том, что вопрос просто не проработан.