18% россиян перешли на фриланс в год коронавируса

Сервисы Работа.ру и СберУслуги провели исследование и выяснили, сколько жителей России сменили профессию в год коронавируса с марта 2020 года по февраль 2021 года, и в каких сферах профессию меняли чаще. В исследовании приняли участие более 9000 пользователей Работа.ру из всех регионов России.

За прошедшие 12 месяцев профессию кардинально сменили 23% опрошенных жителей России. Кстати, согласно исследованию, проведенному в декабре 2020 года, смену профессии в 2021 году запланировали 47% россиян. Тренд на изучение новых профессий продолжает набирать актуальность.18% респондентов отметили, что успели сменить не только профессию, но и формат занятости — на фриланс.

48% жителей России указали, что на смену профессии и формата занятости их подтолкнуло желание больше зарабатывать. По 24% опрошенных решились на кардинальные перемены из-за разочарования в прошлой профессии и желания заниматься интересной и любимой работой. У 23% респондентов возникла потребность в гибком графике работы. Каждый пятый житель России решил сменить профессию из-за отсутствия привлекательных вакансий по их специальности на рынке труда.

12% участников исследования к переменам подтолкнуло желание работать на себя. Еще по 11% респондентов указали желание получить более востребованную профессию, а также переехать в другой город или страну. 7% опрошенных в качестве причины для смены профессии отметили невозможность работать по специальности из-за ухудшения здоровья, травм.