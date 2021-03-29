Иркутские предприятия обучат основам бережливого производства

Эксперты обучались в Сколково, сообщают в Корпорации развития Иркутской области.

По словам эксперта Михаила Воронина, стандарты бережливого производства на иркутских предприятиях внедряются по специально разработанной методике. «Когда мы заходим на предприятие, мы не меняем технологию производства, – рассказывает эксперт. – Мы оптимизируем производственные процессы. Вместе с руководством выбираем пилотный участок и производим там диагностику всех производственных процессов. Раскладываем их на шаги, хронометрируем, и в каждом шаге стараемся найти то, что ограничивает производительность труда. После этого составляем план изменений и начинаем их внедрять. Затем на примере пилотного участка обучаем принципам бережливого производства сотрудников предприятия, чтобы они в потом сами тиражировали полученный опыт на всё производство».

Региональный центр компетенций продолжает принимать заявки на участие в нацпроекте «Производительность труда». Для предприятий региона оно полностью бесплатное. Чтобы вступить в нацпроект, нужно заполнить заявку на портале Производительность.рф.