В феврале средний размер автокредита составил 980,9 тыс. рублей

За год он увеличился на 20,3%.

По данным 4 000 кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в феврале 2021 года средний размер выданных автокредитов составил 980,9 тыс. руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года данный показатель вырос на 20,3% (в феврале 2020 года – 815,5 тыс. руб.). При этом по сравнению с предыдущим месяцем данный показатель в феврале 2021 года вырос на 7,6% (в январе 2021 года – 911,7 тыс. руб.).

В свою очередь средний персональный кредитный рейтинг (ПКР) заемщика по автокредитам в феврале 2021 года составил 681 балла (минимальное значение – 300 баллов, максимальное – 850 баллов).

В феврале 2021 года самый большой средний размер выданных автокредитов в регионах РФ был отмечен в:

Москве (1 497,0 тыс. руб.),

Московской обл. (1 221,1 тыс. руб.),

Санкт-Петербурге (1 176,8 тыс. руб.),

Краснодарском крае (1 081,3 тыс. руб.),

Ленинградской обл. (1 023,7 тыс. руб.).

Что касается динамики среднего чека выданных автокредитов, то по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наивысший рост данного показателя в феврале 2021 года продемонстрировали:

Кемеровская обл. (+77,9%),

Республика Татарстан (+26,9%),

Омская обл. (+23,9%),

Самарская обл. (+23,5%),

Ульяновская обл. (+21,7%).

В Москве и Санкт-Петербурге средний размер автокредита вырос на 20,7% и 17,7% соответственно.

«После некоторого снижения в январе текущего года, средний чек автокредита в феврале вновь вплотную приблизился к 1 миллиону рублей, - отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – При этом в 5-ти из 30-ти крупнейших регионов страны по объемам автокредитования средний размер кредита на покупку автомобиля превысил 1 миллион рублей. Важно отметить, что определяющим критерием при принятии банками решения о выдаче автокредита, а также о его параметрах (включая размер), является значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) заемщика. Иными словами, в последнее время автокредиты выдаются тем гражданам, значение ПКР которых находится на высоком уровне. Этим заемщикам банки выдают автокредиты на более значительные суммы».