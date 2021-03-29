Россельхозбанк открывает новый офис в Слюдянке

31 марта 2021 г. Иркутский филиал Россельхозбанка расширит территорию своего присутствия в регионе за счет открытия офиса обслуживания в г. Слюдянка. Офис продаж, организованный в формате удаленного рабочего места менеджера-операциониста, ориентирован на консультационное обслуживание и предоставление услуг для физических лиц.

«Несмотря на тотальную цифровизацию и повсеместный переход в онлайн, мы расширяем сеть присутствия банка на удаленных территориях области. Сейчас у жителей Слюдянки появилась возможность получить консультацию о банковских продуктах и воспользоваться финансовыми инструментами Россельхозбанка, не выезжая за пределы своего района. Повышение доступности финансовых услуг – главный приоритет банка на ближайшие годы. В первую очередь, развитие региональной сети предполагает охват удаленных территорий и населенных пунктов, где работают аграрии. Благодаря присутствию компетентного специалиста, личного консультирования и помощи в оформлении документов нашим клиентам станет проще развивать свой бизнес, а частные лица смогут найти для себя интересные продукты для создания комфортных условий жизни», – отметила директор Иркутского регионального филиала АО «Россельхозбанк» Наталья Баркова.

В 2021 году Иркутский филиал Россельхозбанка планирует значительно увеличить зону своего присутствия в Приангарье за счет охвата удаленных территорий. Планируется открытие дополнительного удаленного рабочего места в Киренске. О необходимости присутствия представителя РСХБ на подведомственной территории в ходе рабочей встречи рассказал мэр Киренского района Кирилл Свистелин.

«Открытие офиса будет способствовать развитию сельского хозяйства и предпринимательства на территории Киренского района. Россельхозбанк предлагает гражданам основные банковские продукты: вклады, финансовые переводы, ипотечные программы, льготное кредитование и многое другое. Нашему населению необходимо и профессиональное консультирование для повышения финансовой грамотности, что несомненно приведет к повышению качества жизни», – подчеркнул Кирилл Свистелин.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.