В Иркутском районе подтопило два поселка

Пострадали 14 приусадебных участков в Хомутово и Грановщине, сообщают в ГУ МЧС России по Иркутской области.

Уровень подъема талых вод составил от 5 до 20 сантиметров.

Владельцы этих участков ежегодно страдают от талых вод. Проблема кроется в том, что на территории этих муниципальных образований застройка ведётся с нарушениями строительных норм.

– Для решения этой проблемы необходим ряд инженерных проектов для отвода талых вод от жилой территории. Гражданам при выборе места жительства необходимо оценивать все возможные риски природного и техногенного характера, присущие той территории, где планируется строительство или приобретение жилья, – начальник главного управления МЧС России по Иркутской области полковник внутренней службы Вячеслав Федосеенко.