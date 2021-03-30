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«Иркутск будет парализован в своем развитии», – Михаил Сигал, ГК «Восток Центр Иркутск» о ситуации с приаэродромной зоной

– Утверждение ограничений подобного масштаба на столь обширной территории приведет к крайне негативным последствиям. Не просто остановится строительство жилых домов, многоэтажных и индивидуальных, школ, детских садов, других объектов социальной инфраструктуры. Иркутск будет парализован в своем развитии. Речь идет о безусловном ущемлении прав не абстрактных жителей города, а конкретных людей, нас, иркутян. Аэропорт построен для людей, а не люди для аэропорта.

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Сейчас нахожусь в командировке в Екатеринбурге, здесь подобная же ситуация, есть риск срыва Универсиады. Проблема имеет всероссийский масштаб. Думаю, разумность восторжествует, все стороны, убрав амбиции, примут взвешенное решение. А для нас, иркутян, это еще один повод решить вопрос с переносом аэропорта за черту города, на это время приостановив действие ограничений с седьмой приаэродромной зоной.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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