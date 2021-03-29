Иркутская область заняла 10 место по размеру зарплат в РФ, обогнав Московскую область по их отношению к товарам и услугам

Согласно рейтингу РИА Новости, средняя зарплата в Приангарье составляет 47,8 тыс. рублей.

Лидерами по высокому уровню средних зарплат в малых и средних населенных пунктах стали северные и дальневосточные регионы. Лидер рейтинга Ямало-Ненецкий автономный округ может похвастаться тем, что здесь средняя зарплата в провинции в пять раз больше стоимости фиксированного набора товаров и услуг. При этом средняя чистая зарплата в ЯНАО составила 99,1 тысячи рублей в месяц, то есть в 2,5 раза больше среднероссийского уровня в малых и средних городах.

Вторую строчку заняла Магаданская область с результатом 4,3 стандартного набора на среднюю зарплату и абсолютным значением 100,4 тысячи рублей в месяц. На третьей позиции по уровню зарплат в малых и средних населенных пунктах расположился Ненецкий автономный округ с результатом 4,24 стандартного набора на среднюю зарплату и абсолютным значением 88,4 тысячи рублей, четвертым стал Ханты-Мансийский автономный округ с результатом 3,76 и абсолютным значением 73 тысячи рублей. Сахалинская область с результатом 3,65 стандартного потребительского набора на среднюю зарплату и абсолютным значением 73,3 тысячи рублей заняла пятую строчку рейтинга.

Как отмечают эксперты, лидерами рейтинга стали регионы с хорошо развитой добывающей промышленностью. В этих субъектах Федерации работники добывающих отраслей достаточно многочисленны, и их труд оплачивается хорошо. При этом предприятия, на которых они работают, зачастую фактически находятся и зарегистрированы в малых городах, что и определяет высокие зарплаты в провинции в подобных регионах.