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«Снизится объем строительства и ввода жилья, что приведет к дефициту на рынке недвижимости», – Екатерина Прядко, «Гранд-Строй» о ситуации с приаэродромной зоной

– Первое, к чему может привести введение санитарной зоны аэропорта – это невозможность строительства на этой территории, особенно в подзоне 7, в которую, действительно, попадает большая часть города. Соответственно, у застройщиков будут срывы в реализации строительных проектов, они не смогут возводить жилые дома, продавать квартиры. Снизится объем строительства и ввода жилья, что приведет к дефициту на рынке недвижимости.  Дефицит предложения, естественно, будет способствовать повышению цен. Квартиры в тех домах, которые продолжат строиться, будут расти в цене.

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Что касается объектов  компании «Гранд-Строй»: на ЖК «SunCity» разрешение на строительство было получено в 2019 году, соответственно, под новые требования эта площадка не попадает, мы спокойно достраиваем и сдаем эти дома. Наш новый проект – ЖК «Life» - не попадает в седьмую подзону, мы так же можем продолжать строительство.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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Материалы сюжета "56% территории Иркутска попало под зону запрета на строительство ":
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