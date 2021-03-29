Проект «Облако здоровья» запустили в Иркутске

Проект предусматривает бесплатные онлайн-консультации ведущих врачей федеральных центров России, сообщают в мэрии Иркутска.

Консультации проводятся по следующим заболеваниям:

врожденные и приобретенные пороки сердца,

ишемическая болезнь,

кардиомиопатии,

сосудистые патологии у взрослых и детей,

врожденные пороки развития у плода, онкологические заболевания и другое.

По итогам консультаций выдается официальное заключение специалиста центра или приглашение на очную консультацию.

Для получения консультации необходимо:

зарегистрироваться в телемедицинском сервисе «Облако здоровья» по адресу;

вложить необходимые медицинские документы (выписки из истории болезни (из стационаров), ЭКГ, ЭХО КГ, а также результаты КТ, МРТ (при наличии);

записаться на первичную или отравить заявку на получение бесплатной онлайн-консультации;

ожидать приглашения на онлайн-консультацию к врачу на конкретный день и время.

При регистрации пациент может получить онлайн-консультацию, используя стационарный компьютер либо мобильный телефон/планшет. Для проведения онлайн-консультации необходимо разрешить использование микрофона и камеры на выбранном устройстве.

При использовании компьютера необходимо через поисковую систему перейти на сайт (далее кнопка «Зарегистрироваться»).