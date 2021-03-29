Новости

Проект «Облако здоровья» запустили в Иркутске

Проект предусматривает бесплатные онлайн-консультации ведущих врачей федеральных центров России, сообщают в мэрии Иркутска.

Консультации проводятся по следующим заболеваниям:

  • врожденные и приобретенные пороки сердца,
  • ишемическая болезнь,
  • кардиомиопатии,
  • сосудистые патологии у взрослых и детей,
  • врожденные пороки развития у плода, онкологические заболевания и другое.

По итогам консультаций выдается официальное заключение специалиста центра или приглашение на очную консультацию.

Для получения консультации необходимо:

  • зарегистрироваться в телемедицинском сервисе «Облако здоровья» по адресу;
  • вложить необходимые медицинские документы (выписки из истории болезни (из стационаров), ЭКГ, ЭХО КГ, а также результаты КТ, МРТ (при наличии);
  • записаться на первичную или отравить заявку на получение бесплатной онлайн-консультации;
  • ожидать приглашения на онлайн-консультацию к врачу на конкретный день и время.

При регистрации пациент может получить онлайн-консультацию, используя стационарный компьютер либо мобильный телефон/планшет. Для проведения онлайн-консультации необходимо разрешить использование микрофона и камеры на выбранном устройстве.

При использовании компьютера необходимо через поисковую систему перейти на сайт (далее кнопка «Зарегистрироваться»).


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании