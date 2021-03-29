Проект «Облако здоровья» запустили в Иркутске

Проект предусматривает бесплатные онлайн-консультации ведущих врачей федеральных центров России, сообщают в мэрии Иркутска.
Консультации проводятся по следующим заболеваниям:
- врожденные и приобретенные пороки сердца,
- ишемическая болезнь,
- кардиомиопатии,
- сосудистые патологии у взрослых и детей,
- врожденные пороки развития у плода, онкологические заболевания и другое.
По итогам консультаций выдается официальное заключение специалиста центра или приглашение на очную консультацию.
Для получения консультации необходимо:
- зарегистрироваться в телемедицинском сервисе «Облако здоровья» по адресу;
- вложить необходимые медицинские документы (выписки из истории болезни (из стационаров), ЭКГ, ЭХО КГ, а также результаты КТ, МРТ (при наличии);
- записаться на первичную или отравить заявку на получение бесплатной онлайн-консультации;
- ожидать приглашения на онлайн-консультацию к врачу на конкретный день и время.
При регистрации пациент может получить онлайн-консультацию, используя стационарный компьютер либо мобильный телефон/планшет. Для проведения онлайн-консультации необходимо разрешить использование микрофона и камеры на выбранном устройстве.
При использовании компьютера необходимо через поисковую систему перейти на сайт (далее кнопка «Зарегистрироваться»).