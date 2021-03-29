Мэр Иркутска встретился с почетными гражданами города

На собрании обсудили содействие почетных граждан в вакцинации, сообщают в мэрии Иркутска.

– Работа совета почетных граждан Иркутска не останавливалась из-за пандемии, мы решали вопросы дистанционно. Во взаимодействии с администрацией города и депутатами городской Думы в этом году предстоит большая работа, в том числе в рамках подготовки Иркутска к значимому событию – 360-летию, – отметил председатель совета почетных граждан города Иркутска Гайдар Гайдаров.

– Мы и дальше продолжим повышать статус института Почетных граждан: активнее привлекать вас для обсуждения векторов развития Иркутска и конкретных проектов, для встреч с молодежью, – отметил Руслан Болотов.