Родители школьников считают, что удаленка отрицательно сказалась на образовании их детей

88% родителей школьников считают, что удаленное обучение отрицательно повлияло на образование их детей, при этом 47% из них говорят об однозначно отрицательном, а еще 41% — о скорее отрицательном влиянии дистанционки.

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 800 родителей из всех округов страны, дети которых имеют опыт удаленного обучения из-за ограничений по коронавирусу.

Комментируя, родители чаще всего сообщали о неготовности учителей к такому формату работы, проблемах с интернетом и техникой и том, что не все дети способны усвоить материал в нужном объеме без прямого общения с учителем.

Скорее о положительном влиянии школьной удаленки высказался только каждый десятый родитель (9%). Еще 3% респондентов сочли влияние дистанта на обучение полностью положительным.

Отцы чаще матерей говорили об отрицательном влиянии перевода детей на дистанционное обучение: 93% против 82%. С увеличением возраста опрошенных родителей возрастало и число тех, кто уверен в однозначно отрицательном влиянии удаленного обучения: 40% среди респондентов до 34 лет и почти половина среди родителей старше 45 лет (49%). Респонденты с доходом от 80 тыс. рублей в месяц чаще остальных утверждали, что школьное дистанционное обучение отрицательно сказывается на успехах в учебе их детей (90%).