В Иркутской области стартовал энергоэффективный ремонт крыш

Специалисты утепляют перекрытия чердачного помещения, укладывают несколько слоев теплоизоляции, делают изоляцию трубопроводов систем отопления и горячего водоснабжения, сообщают в областной администрации.

Тепловизионные обследования показали, что именно через эту часть дома зимой происходят наибольшие потери тепла.

В Иркутской области в 2021 году Фонд капитального ремонта многоквартирных домов отремонтирует 310 крыш жилых домов. Сейчас работы идут на 80 объектах. Специалисты меняют стропительные системы, обрешётку, укладывают новое покрытие из профлиста, устанавливают новые водосточные трубы. Капитальный ремонт идёт на скатных крышах. В тёплое время года специалисты будут трудиться на плоских крышах. В зависимости от объёмов работ на каждом конкретном объекте, стоимость ремонта составляет от трёх до пяти миллионов рублей. В среднем капитальный ремонт проводят за два месяца.