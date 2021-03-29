Байкальский банк Сбербанка принял участие в экологических мероприятиях мирового и регионального уровня

Сбер в Иркутске поддержал самую массовую экологическую акцию планеты — «Час Земли». 27 марта в 20.30 на час было выключено освещение главного офиса тербанка на ул. Нижняя набережная,10. Одномоментно на высотном главном офисном здании были погашены световые конструкции фасада, вывеска с логотипом банка, наружное освещение.

Традиционно около двух миллиардов людей более чем из 180 стран мира в этот день принимают участие в данной эко-акции. Акцию, являющуюся символом напоминания людям о необходимости заботиться о природе, Сбер поддерживает ежегодно. «Час земли». с отключением электроэнергии в административных зданиях, в Байкальском банке 27 марта прошел также в офисах гг. Улан-Удэ, Якутска, Читы.

В это же день, на Церемонии закрытия Зеленого конгресса в Иркутске управляющий Иркутским отделением Сбербанка Юлия Кальвина вручила специальные награды от банка - телевизионные приставки SberBox, участникам Международного конкурса экологических роликов «Минута для будущего». Приз Байкальского банка Сбербанка получили победитель номинаций конкурса - «Лучшая мужская роль» Иван Крылов, и «Лучший режиссер» - Александр Куклин. Оба номинанта являются активными участниками эко-мероприятий в Иркутской области, Иван Крылов – волонтер, бригадир посадочных отрядов, в 2020 году участвовал в 7 акциях по восстановлению лесов в Иркутской области. Александр Куклин - создатель актуальной базы данных по мусороперерабатывающим предприятиям РФ, разработанной для организации оперативного взаимодействия между заказчиками и исполнителями процесса утилизации отходов.

Поздравляя участников Церемонии закрытия Зеленого конгресса в Иркутске, Юлия Кальвина подчеркнула значение мероприятий, объединивших эко-активистов Иркутской области, рассказала о принципах экологической ответственности, которыми в своей деятельности руководствуется Сбербанк и многие его партнеры.

Юлия Кальвина, Управляющая Иркутским отделением С банка:

«Экологическая повестка — часть большой ESG-cтратегии Сбера. Мы понимаем, что без решения острых экологических проблем, уменьшения негативного воздействия человека на природу, сохранения редких видов флоры и фауны у нашей планеты нет будущего. И Сбер выражает признательность Фонду «Подари планете жизнь» за идею объединения эко-проектов и создание в Иркутской области т.н. «Зеленого Оскара». Уверена, что премия «Делаю для мира» станет для нашего региона традиционной, а движение эко-активистов положит начало популяризации эко-культуры в Приангарье и стране. Сегодня крайне важно поддерживать эко-активистов такого масштаба».