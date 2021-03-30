СберИндекс: спрос на услуги вышел на новый виток

С 22 по 28 марта 2021 г. потребительские траты росли с темпом +2,0% г/г. Наблюдается значимое улучшение динамики в секторе услуг. Отклонение объёма трат от тренда в данном сегменте сократилось до «всего лишь» 7,1% против –13,0% неделей ранее. Спрос на культурные мероприятия превысил показатели того же периода 2019 г. Вместе с тем, как отмечают аналитики СберИндекса, сохраняется крайне высокая волатильность оценок потребления, что связано с резкими скачками величины и структуры спроса во второй половине марта 2020 года.

На динамику негативно влияет эффект базы, который на рассматриваемой неделе охватил практически все товарные сегменты. 25 марта 2020 года было объявлено о введении режима самоизоляции, для подготовки к которому население произвело масштабную закупку товаров первой необходимости. Ажиотажный спрос наблюдался в широком спектре категорий (продовольствие, товары для строительства и ремонта, автомобильное топливо).

Темпы роста номинальных расходов, очищенные от искажений, связанных с эффектом базы, составляют 4,5–4,8% г/г.

Номинальные темпы роста в сервисной части экономики сейчас анализировать бессмысленно. На фоне выключения существенной её части уже в марте 2020 года сейчас формальный рост трат в этом сегменте составляет +31,2% г/г. А в таких категориях, как «Авиабилеты», «Магазины duty free», «Турагентства», расходы растут кратно.

В такие периоды важны стационарные оценки ситуации со спросом. Индекс потребительской активности на прошлой неделе чуть ниже максимальных значений 2021 года (72,0 пункта).

Данные Росстата по потребительским расходам за февраль в целом совпали с оценками СберИндекса (+3,1% г/г по данным Росстата, +2,6% г/г согласно нашим расчётам).

Спрос на культурные мероприятия во время коронавируса ниже, чем в 2020 году, но уже превышает показатели того же периода 2019 г. С учётом действующих ограничений на число зрителей на площадках, показатели марта 2021 года можно считать высокими.