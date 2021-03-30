Дальневосточный банк объявил итоги акции «В Новый год с новой картой!»

АО «Дальневосточный банк»1 и ООО «РН-Лояльность»2 подвели итоги совместной акции «В Новый год с новой картой!», в рамках которой владельцы Предоплаченных карт МИР «Семейная команда» могли обменять их на банковские карты МИР-JCB «Семейная команда» Премиальная и выиграть призы. Для победителей организатор акции приготовил приз — 300 Баллов3 и бесплатное обслуживание4 карты в течение первого года (второй и последующий – 999 руб./год.). Их обладателями стали клиенты из Владивостока, Улан-Удэ, Находки, Уссурийска, Большого Камня, Южно-Сахалинска, Охи, Ногликов, Хабаровска, Красноярска, Абакана, Иркутска и Ангарска.

Теперь владельцы новых карт МИР-JCB «Семейная команда» Премиальная смогут получать еще больше5 Баллов за любые покупки по карте! Напомним, Баллами Программы лояльности «Семейная команда» можно оплачивать до 100 %6 стоимости топлива, товаров и услуг в сети АЗС/АЗК «Роснефть», «ТНК» и «ПТК». Кроме того, картой МИР-JCB «Семейная команда» Премиальная можно расплачиваться в России и за рубежом, а также пользоваться эксклюзивными привилегиями и скидками от международной платежной системы JCB, в числе которых — выгодные предложения от популярных ресторанов, отелей и магазинов по всему миру.

Присоединяйтесь и вы к Программе лояльности «Семейная команда»! Для этого просто оформите заявку на выпуск карты МИР-JCB «Семейная команда» Премиальная всего за несколько минут и пользуйтесь всеми преимуществами банковской карты от Дальневосточного банка. С тарифами на выпуск и обслуживание банковских карт можно ознакомиться на сайте www.dvbank.ru или по телефону 8-800-555-22-05 (звонок по России бесплатный).

1 Организатор Акции и эмитент карт МИР «Семейная команда» и МИР-JCB «Семейная команда» Премиальная – АО «Дальневосточный банк», местонахождение: 690990, г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, 27а. Универсальная лицензия ЦБ РФ № 843. Сайт www.dvbank.ru

2Оператор Программы лояльности «Семейная команда»: ООО «РН-Лояльность», РФ, 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д.10, корп.2, эт.2, пом. XXXIV. Подробная информация о Программе лояльности «Семейная команда», в том числе Условия участия для физических лиц, — на сайте www.komandacard.ru. Не является офертой.

3 Количество призов ограничено: по 300 Призовых Баллов получили первые 400 Участников, выполнивших Условия Акции. Баллы будут начислены на бонусный счет карты лояльности МИР-JCB «Семейная команда» Премиальная не позднее 31.03.2021 г.

4 В рамках Акции стоимость обслуживания Премиальной карты МИР-JCB «Семейная команда» за первый год составляет 0 руб., второго и последующего — 999 руб./год. Подробные условия выпуска, обслуживания и пользования банковскими картами — на www.dvbank.ru. Количество карт ограничено: карты будут вручены первым 2000 участникам Акции.

5 В сравнении с Предоплаченной картой МИР «Семейная команда». Подробная информация о начислении бонусных баллов на сайте Банка.

6 Сумма скидки при оплате товаров, работ и/или услуг Баллами в сети АЗС/АЗК «Роснефть», «ТНК» и «ПТК» может составлять до 100 % их стоимости, но не более 1000 Баллов в сутки. Баллы не списываются при покупке товаров-исключений (табачной и алкогольной продукции). Базовые правила Списания Баллов определяются курсом 1 Балл равен 1 рублю скидки.