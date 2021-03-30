Как самозанятому оформить ипотеку в банке

Примсоцбанк расширил перечень кредитуемых категорий граждан: теперь оформить ипотеку в нашем банке могут не только наемные сотрудники, индивидуальные предприниматели, собственники бизнеса, пенсионеры, но и самозанятые. К категории самозанятых относятся физические лица, которые получают налогооблагаемый доход от своей профессиональной деятельности, например, фрилансеры, репетиторы, домашние кондитеры, мастера маникюра, парикмахеры, хэндмейд-мастера и т. д.

Перечень документов, необходимых самозанятым для оформления ипотеки:

• паспорт;

• СНИЛС;

• справка, подтверждающая регистрацию в качестве самозанятого;

• справка о состоянии расчетов (дохода) по налогу на профессиональный доход для самозанятых с платежами за период не менее 12-ти месяцев.

Справку по налогу на профессиональный доход можно получить двумя способами:

1. В приложении «Мой налог». В меню «Прочее» – «Справки» – «О доходах».

2. В личном кабинете самозанятого налогоплательщика НПД на сайте lknpd. nalog.ru/ в разделе справок – «Справка о состоянии расчетов».

Условия ипотечного кредитования самозанятых в Примсоцбанке

Кредитование самозанятых проходит на тех же условиях, что и кредитование официально трудоустроенных граждан: самозанятые имеют право использовать материнский капитал, участвовать в программах господдержки и т. д. В некоторых случаях может потребоваться расширенный пакет документов, например, если самозанятые хотят получить государственную поддержку как молодая семья. Уточнить эту информацию стоит в отделениях банка или по телефону горячей линии банка.



Узнать подробнее об ипотечных программах банка вы можете на нашем официальном сайте, в офисах банка, а также по телефону единой справочной службы 8-800-350-42-02 или *4202 для звонков с мобильного. Звонок бесплатный.