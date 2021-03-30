Райффайзенбанк выступил организатором ESG-синдиката для Nordgold

Райффайзенбанк выступил одним из организаторов синдицированной кредитной линии сроком на два года для международной золотодобывающей компании Nordgold.

Кредитная линия в размере 100 млн долларов предоставляется дочерней компании Nordgold Celtic Resources Holdings DAC на паритетной основе Райффайзенбанком, Deutsche Bank и ING Bank. Ключевой в этой сделке является привязка процентной ставки к показателю устойчивости бизнеса от ведущего независимого международного поставщика рейтингов устойчивости EcoVadis.

Райффайзенбанк расширил сотрудничество с Nordgold, выиграв в конце 2020 года тендер и став основным расчетным банком группы в России. Вслед за этим, российские активы группы Nordgold открыли счета в Райффайзенбанке, с намерением использовать широкий набор расчетно-кассовых продуктов банка.

«Российский рынок в последние годы значительно продвинулся в развитии финансирования на базе принципов ответственного развития. Райффайзенбанк принимает в этом активное участие, разрабатывает ESG-продукты и активно работает с компаниями, которые исповедуют экологическую и социальную ответственность и лучшие принципы корпоративного управления. Группа Nordgold — пример компании, чьи ценности и миссия схожи с нашими. Nordgold ставит амбициозные цели в вопросах корпоративной социальной ответственности и уже добилась существенных результатов в этом направлении. Мы благодарны Nordgold за доверие и готовы быть надежным партнером на пути к реализации стратегии устойчивого развития», — сказал Дмитрий Средин, руководитель управления по работе с крупными компаниями и управления инвестиционно-банковских операций.