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Райффайзенбанк выступил организатором ESG-синдиката для Nordgold

Райффайзенбанк выступил одним из организаторов синдицированной кредитной линии сроком на два года для международной золотодобывающей компании Nordgold.

Кредитная линия в размере 100 млн долларов предоставляется дочерней компании Nordgold Celtic Resources Holdings DAC на паритетной основе Райффайзенбанком, Deutsche Bank и ING Bank. Ключевой в этой сделке является привязка процентной ставки к показателю устойчивости бизнеса от ведущего независимого международного поставщика рейтингов устойчивости EcoVadis.

Райффайзенбанк расширил сотрудничество с Nordgold, выиграв в конце 2020 года тендер и став основным расчетным банком группы в России. Вслед за этим, российские активы группы Nordgold открыли счета в Райффайзенбанке, с намерением использовать широкий набор расчетно-кассовых продуктов банка.

«Российский рынок в последние годы значительно продвинулся в развитии финансирования на базе принципов ответственного развития. Райффайзенбанк принимает в этом активное участие, разрабатывает ESG-продукты и активно работает с компаниями, которые исповедуют экологическую и социальную ответственность и лучшие принципы корпоративного управления. Группа Nordgold — пример компании, чьи ценности и миссия схожи с нашими. Nordgold ставит амбициозные цели в вопросах корпоративной социальной ответственности и уже добилась существенных результатов в этом направлении. Мы благодарны Nordgold за доверие и готовы быть надежным партнером на пути к реализации стратегии устойчивого развития», — сказал Дмитрий Средин, руководитель управления по работе с крупными компаниями и управления инвестиционно-банковских операций.

Райффайзенбанк является дочерней структурой Райффайзен Банк Интернациональ АГ. Райффайзенбанк — один из самых надежных российских банков, который создает финансовые решения для частных и корпоративных клиентов, резидентов и нерезидентов Российской Федерации. Согласно данным «Интерфакс-ЦЭА», Райффайзенбанк занимает 10-е место по размеру активов по итогам 12 месяцев 2020 года, 7-е по объему средств частных лиц и 9-е по объему кредитов для частных лиц. По данным журнала Forbes, Райффайзенбанк признан самым надежным банком в России в 2020 году.

Райффайзен Банк Интернациональ АГ является ведущим корпоративным и инвестиционным банком на финансовых рынках Австрии и в странах Центральной и Восточной Европы. В Центральной и Восточной Европе Райффайзен Банк Интернациональ представлен на 13 рынках и предоставляет широкий спектр финансовых услуг, включая лизинг, управление активами и сопровождение сделок по слиянию и поглощению. Более чем 45 000 сотрудников обслуживают 17,2 млн клиентов в 1 900 подразделениях, основная часть которых расположена в странах Центральной и Восточной Европы. Акции Райффайзен Банк Интернациональ зарегистрированы на Венской фондовой бирже.

Nordgold — международная золотодобывающая компания с объемом добычи более 1 млн унций и 8 000 тысячами сотрудников, управляющая десятью предприятиями (в России, Казахстане, Буркина-Фасо и Гвинее) и рядом перспективных проектов в Евразии, Западной Африке, Северной и Южной Америках. С момента своего основания в 2007 году, компания закрепила за собой статус мирового лидера в области строительства эталонных для индустрии крупных золотодобывающих активов, а также доказала свою приверженность принципам устойчивого развития, взаимодействию с местными сообществами и ответственному отношению к охране окружающей среды. С 2013 года Nordgold построил три золотодобывающих предприятия, включая Bissa и Bouly в Буркина-Фасо и Гросс в России.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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