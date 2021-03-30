Райффайзенбанк выступил организатором ESG-синдиката для Nordgold

Райффайзенбанк выступил одним из организаторов синдицированной кредитной линии сроком на два года для международной золотодобывающей компании Nordgold.
Кредитная линия в размере 100 млн долларов предоставляется дочерней компании Nordgold Celtic Resources Holdings DAC на паритетной основе Райффайзенбанком, Deutsche Bank и ING Bank. Ключевой в этой сделке является привязка процентной ставки к показателю устойчивости бизнеса от ведущего независимого международного поставщика рейтингов устойчивости EcoVadis.
Райффайзенбанк расширил сотрудничество с Nordgold, выиграв в конце 2020 года тендер и став основным расчетным банком группы в России. Вслед за этим, российские активы группы Nordgold открыли счета в Райффайзенбанке, с намерением использовать широкий набор
«Российский рынок в последние годы значительно продвинулся в развитии финансирования на базе принципов ответственного развития. Райффайзенбанк принимает в этом активное участие, разрабатывает
Райффайзенбанк является дочерней структурой Райффайзен Банк Интернациональ АГ. Райффайзенбанк — один из самых надежных российских банков, который создает финансовые решения для частных и корпоративных клиентов, резидентов и нерезидентов Российской Федерации. Согласно данным
Райффайзен Банк Интернациональ АГ является ведущим корпоративным и инвестиционным банком на финансовых рынках Австрии и в странах Центральной и Восточной Европы. В Центральной и Восточной Европе Райффайзен Банк Интернациональ представлен на 13 рынках и предоставляет широкий спектр финансовых услуг, включая лизинг, управление активами и сопровождение сделок по слиянию и поглощению. Более чем 45 000 сотрудников обслуживают 17,2 млн клиентов в 1 900 подразделениях, основная часть которых расположена в странах Центральной и Восточной Европы. Акции Райффайзен Банк Интернациональ зарегистрированы на Венской фондовой бирже.
Nordgold — международная золотодобывающая компания с объемом добычи более 1 млн унций и 8 000 тысячами сотрудников, управляющая десятью предприятиями (в России, Казахстане,