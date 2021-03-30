Выросло число россиян, не планирующих досрочно погашать ипотеку

За год выросла доля россиян, не планирующих досрочное погашение ипотеки, показало исследование Райффайзенбанка.

Сегодня 8% респондентов не планируют досрочно выплачивать жилищный кредит. Главным образом потому, что нет такой возможности (66%). Однако почти треть (29%) респондентов не знает, зачем выплачивать ипотеку раньше срока. Годом ранее только 5% опрошенных не планировали полное или частичное досрочное погашение. Тогда у 75% респондентов не было на это средств, а почти четверть (22%) не знала, зачем это надо.

«В Райффайзенбанке в среднем ипотечный кредит берут на 15 лет, а выплачивают его за 7, — рассказал руководитель направления по развитию ипотечного кредитования Райффайзенбанка Антон Красильников. — Сделать это можно в любой момент в мобильном приложении или на сайте банка».

Больше половины россиян, которые в ближайший год планируют приобретать недвижимость, собираются частично досрочно погасить ипотеку. Для 54% из них в таком случае важнее уменьшение срока действия договора, чем суммы ежемесячного платежа. Полностью закрыть жилищный кредит раньше срока рассчитывает 41% респондентов.

В онлайн-опросе приняли участие более тысячи жителей десяти городов-миллионников , которые планируют приобрести недвижимость в ближайший год. Это мужчины и женщины (48% и 52% соответственно), большинство из которых старше 26 лет и зарабатывают в месяц от 30 до 60 тысяч рублей (54%).

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