Райффайзенбанк: малый и микро бизнес решает две трети задач онлайн

Цифровые сервисы стали основным способом ведения бизнеса для предпринимателей. Если в феврале 2020 года 51% сервисных запросов проходил через банковские офисы, то за год их доля упала до 26%. Оставшиеся 74% запросов поступает в онлайн-каналы , и их доля продолжает расти.

В топ задач, которые клиенты решают в отделениях, по-прежнему входят открытие первых счетов, изменение данных о компании и операции с кассой. Задачи, связанные с поддержкой эквайринга, значительно чаще стали решать в цифровых каналах — с помощью интернет-банка или мобильного приложения Райффайзен Бизнес Онлайн, или прибегая к помощи менеджера по телефону.