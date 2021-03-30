Райффайзенбанк: малый и микро бизнес решает две трети задач онлайн
Цифровые сервисы стали основным способом ведения бизнеса для предпринимателей. Если в феврале 2020 года 51% сервисных запросов проходил через банковские офисы, то за год их доля упала до 26%. Оставшиеся 74% запросов поступает в онлайн-каналы, и их доля продолжает расти.
В топ задач, которые клиенты решают в отделениях, по-прежнему входят открытие первых счетов, изменение данных о компании и операции с кассой. Задачи, связанные с поддержкой эквайринга, значительно чаще стали решать в цифровых каналах — с помощью интернет-банка или мобильного приложения Райффайзен Бизнес Онлайн, или прибегая к помощи менеджера по телефону.
«Мы видим, что большинство задач по ведению бизнеса клиенты стремятся решать удаленно. Офлайн работают с наличными и получением первых продуктов. Приложение и интернет-банк Райффайзен Бизнес Онлайн дают доступ ко всем ключевым финансовым сервисам и не требуют похода в отделение для решения повседневных задач. Сейчас мы развиваем процесс дистанционного открытия счетов предпринимателям в рамках сервиса „Счет за встречу“», — отметила Софья Летова, руководитель направления по транзакционному малому бизнесу Райффайзенбанка.