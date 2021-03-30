«Экоборье» и «Экая я!» с участием Сбера

Сотрудники Байкальского банка Сбербанка приняли участие в мероприятиях и акциях «Зеленого конгресса»*, организованного БФ «Подари Планете Жизнь» и прошедшего в Иркутске с 20 по 27 марта 2021г.. Сбер поддержал «ЭКОБОРЬЕ», посвященное популяризации ответственного отношения человека к окружающей среде. Команда розничного блока Иркутского отделения банка, наряду с другими 11 командами, представляющими предприятия и организации Иркутской области, приняла участие в игровых соревнованиях по сортировке и сбору мусора, а также – в просветительских конкурсах и силовой эстафете экологического проекта.

Топ-руководители Байкальского банка - заместители Председателя Оксана Лобова и Дмитрий Жоров - приняли участие в шоу Today, посвященном вопросам эко-культуры населения. Команды "Экая я!" и "Кому не все равно", в составе которых играли общественные деятели Иркутской области, эко-активисты, представители региональной власти, журналисты и блогеры, развенчивали "Мифы про эко-активистов", обсудили вопросы формирования полезных эко-привычек у населения Иркутской области. Развлекательное шоу закончилось победой команды «Экая Я!».

Оксана Лобова, заместитель Председателя Байкальского банка Сбербанка, участник команды «Экая Я!»:

«Многие мероприятия «Зеленого конгресса» были развлекательными и, в тоже время, просветительскими и обучающими. Именно в такой, легкой, форме быстрее идет процесс воспитания правильных эко-привычек у школьников и молодежи. Мы оказались в роли экспертов-практиков этих новых форматов. Для коллектива Байкальского банка участие в мероприятиях конгресса является принципиальным выражением нашего осознанного отношения к вопросам экологической повестки. Климат во всем мире напрямую зависит от результатов деятельности человечества и каждый правильный вклад в эту проблему имеет значение. Эко-конгресс объединил неравнодушных людей, показал множество полезных акций и мероприятий. Уверена, что опыт, показанный на разных площадках этого мероприятия теперь расширит свои границы в регионе Иркутской области, а Сбер - рядом и мы вместе продолжаем решать экологически ответственные задачи».

В поддержку идеи ответственного эко-следа в офисах банка, расположенных по адресу: Иркутск, ул. Нижняя набережная,10; ул. Пискунова, 122, сотрудники Сбера, начиная с января 2021 г. проводят сбор литиевых батареек б/у для последующей их утилизации. А также, во всех офисах Байкальского банка Сбербанка ведется раздельный сбор мусора, организована его переработка.

* «Зеленый конгресс» - неделя эко-мероприятий, призванных привлечь внимание общества к экологической обстановке в мире, научить бережно относиться к природе и животным, сформировать правильные эко-привычки. Организатором конгресса является благотворительный фонд "Подари Планете Жизнь". Байкальский банк Сбербанка выступил генеральным партнером «Зеленого конгресса-2021»