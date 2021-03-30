Почему иридий стал в три раза дороже золота?

Аналитики Bloomberg обратили внимание на один металл, который по темпам роста с начала года обогнал все другие товары и даже биткоин. Речь идет об иридии, одном из самых редких драгоценных металлов, который добывается как побочный продукт производства платины и палладия, отмечает Вадим Иосуб, старший аналитик «Альпари Евразия»:

– С начала января он вырос в цене на 131%, заметно превысив рост биткоина, который прибавил за это время 85%. Причина такого роста — перебои в поставках в прошлом году и роста спроса на использование этого редкоземельного металла в электронных экранах.

Рынок иридия намного меньше, чем у более распространенных редкоземельных и драгоценных металлов, поэтому проблемы с его производством имеют огромное влияние на цены. Однако заработать на его росте тоже сложно, так как в спросе на металл доминируют промышленные производители. Иридий не торгуется на биржах или через биржевые фонды, розничные покупатели ограничиваются слитками от нескольких дилеров, а небольшое число крупных инвесторов, торгующих им, идут прямо к производителям.

Цена на иридий, который также используется в свечах зажигания, выросла до $6000 за унцию. Это делает его более чем в три раза дороже золота. Подорожание иридия объясняется ограничением инвестиций в производство платины, которая в основном используется в автокатализаторах для сокращения выбросов. Это в свою очередь связано с сокращением спроса на платину за счет новых водородных технологий с переходом на электромобили.

Перспектива дефицита предложения также способствовала росту цен на другие металлы платиновой группы. Палладий торгуется примерно на 9% ниже исторического максимума, родий достиг рекордных $29 800 за унцию, а рутений поднялся до почти 13-летнего максимума.