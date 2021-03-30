Иркутского чиновника задержали по делу о незаконном строительстве дома на улице Пискунова

К уголовной ответственности также привлекли бывшего начальника Октябрьского отдела судебных приставов, сообщают в прокуратуре Иркутской области.

По версии следствия, бывший начальник юридического отдела земельного департамента Иркутска знал о незаконных действиях застройщика, поскольку строительство велось без получения разрешительной документации.

Чиновник предоставил возможность для собственника объекта свободно им распоряжаться. Подозреваемый принял решение о заключении мирового соглашения с застройщиком, где стороны отказались от исковых требований снести самовольную постройку.

В результате застройщик продал все квартиры в новостройке, несмотря на то, что дом не был введен в эксплуатацию, а обязательства по сносу объекта возложили на жильцов.

К уголовной ответственности также привлечена бывший начальник отдела – старший судебный пристав Октябрьского отдела судебных приставов по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Должностное лицо получило взятку в виде двух квартир в указанном доме.

Ранее сообщалось, что снос объекта обойдется в 350 млн рублей. Контролировать снос многоэтажного жилого дома будут судебные приставы. В адрес каждого должника направлены копии постановлений о возбуждении исполнительных производств.

15 октября губернатор Иркуткой области Игорь Кобзев попросил городские власти вмешаться в решение проблемы дома на Пискунова, 40.

– Cнова был пикет жителей этого дома.Суд постановил снести здание за счёт жильцов. Людям идти некуда. Они продали последнее, взяли ипотеку, чтобы купить квартиры. И сейчас они находятся в безвыходном положении. Я прошу вас вмешаться в ситуацию и совместно с прокуратурой выработать решение, чтобы помочь людям, – сказал губернатор.