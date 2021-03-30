В парке микрорайона Солнечный в Иркутске высадят аллею декоративных деревьев

Также в парке микрорайона Солнечный города Иркутска установят сеть прогулочных дорожек, сенсорную дорожку из мелкой гальки и зоны для активных игр, сообщают в мэрии Иркутска.

В Октябрьском округе благоустроят еще два общественных пространства: на улице Волжской от дома №14а до дома №15 и зону променада от ул. Коммунистической до ул. Дальневосточной (Бульвар Постышева).

Всего же в городе в нынешнем году обустроят 17 парков и скверов, из них 2 – по результатам экономии после проведения торгов. Также комплексное благоустройство ожидает 54 дворовые территории Иркутска.

Проголосовать за территорию, которая нуждается в благоустройстве по программе «Формирование комфортной городской среды» на 2022 год, жители смогут с 26 апреля по 30 мая на сайте.